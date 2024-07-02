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Краденое украинское зерно впервые вывозится из Севастополя в Венесуэлу

2 июля 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне крадут украинское зерно: маршрут судна
Маршрут российского судна с краеным украинским зерном. Фото: Миротворец
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россия уже долгое время вывозит зерно с оккупированных территорий Украины, нарушая суверенитет страны и игнорируя международное законодательство. Так, очередное российское судно с украинской пшеницей отправилось в порт в Венесуэле.

Об этом говорится на информационном портале центра "Миротворец".

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Маршрут судна

Судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY, с регистрационным номером IMO: 9079169, совершило рейс из Архангельска в аннексированный Севастополь. Там он загрузил 27 тысяч тонн мелитопольской пшеницы. После этого ENISEY отправился в OPL Кавказ, а затем снялся с якоря и направился в Босфор.

Россияне везут краденое украинское зерно в Венесуэлу
Судно с ворованным зерном. Фото: Миротворец.

В системе AIS судно указало порт назначения — Puerto Cabello в Венесуэле. Это первый случай, когда украденное украинское зерно перевозится в эту страну.

Россия крадет украинское зерно

Мы писали, что российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии.

Также мы сообщали, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит краденое зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели – это Турция, Сирия, Индия и даже Африка.

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