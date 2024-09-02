Росія краде українське зерно: зафіксовано чергове судно

Судно "Сан Северус", яке перевозить зерно з окупованих територій. Фото: MarineTraffic

Судно "Сан Северус", яке перевозить награбовані українські товари, нещодавно пройшло через Босфор і прямує до окупованого Криму. Перед цим воно доставило вкрадене українське зерно до країни Близького Сходу.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу MarineTraffic.

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Що відомо про рух судна

Чотири дні тому судно без прапора пройшло через Босфор і наразі прямує до окупованого Криму. Перед цим "Сан Северус" доставило вкрадене українське зерно до Сирії. Також, за останніми даними, вчора воно перебувало біля узбережжя Росії. Водночас поруч із "Сан Северусом" знаходиться інше судно — ZAFAR, яке прибуло із Ємену.

Більше про крадіжку українського зерна

Росія продовжує незаконні операції з крадіжки українського зерна, використовуючи як російські, так і іноземні кораблі для транспортування крадених ресурсів. Нещодавно в порту Рені було затримано іноземне судно USKO MFU, що ходило під прапором Камеруну і незаконно перевозило агропродукцію через окупований Крим. Цей балкер став об'єктом розслідування за порушення міжнародних норм і прав.

Окрім цього, окупанти вперше вивезли українське зерно з Севастополя до Венесуели за допомогою російського судна північного торгового флоту ENISEY, яке має на борту 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці.

Також російський корабель FEDOR доставило крадене українське зерно до Сирії, завантажене в закритому Феодосійському порту. Це свідчить про подальше використання окупованих територій для контрабанди і продажу вкрадених українських ресурсів на міжнародному ринку.