Російський балкер зайшов до Чорного моря: деталі маршруту

Балкер MATROS KOSHKA у морі. Фото: marinetraffic

Відомий крадій українського врожаю, балкер MATROS KOSHKA, сьогодні, 16 липня, увійшов у Чорне море. Це російське судно неодноразово фігурувало у звітах щодо незаконного вивезення українського зерна з окупованих територій.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу Marine Traffic.

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MATROS KOSHKA

Балкер росіяни використовують для транспортування зерна, викраденого з українських елеваторів та портів, до портів, які контролює Росія. Зокрема, викрадена продукція прямує до Севастополя та Феодосії. Наразі офіційним портом прибуття зазначено порт Кавказ, однак експерти не виключають можливості, що судно скоро з’явиться поблизу зазначених портів.

Локація балкера. Фото: скриншот

Росіяни крадуть українське зерно

Ми писали, що в порту Рені затримали іноземне судно. Йдеться про USKO MFU, що ходило під прапором Камеруну та незаконно вивозило агропродукцію через окупований Крим.

Також окупанти вперше вивезли його із Севастополя до Венесуели. Судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY має на борту 27 тисяч тонн мелітопольської пшениці.

Окрім цього, російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.