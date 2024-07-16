Российский балкер зашел к Черному морю: детали маршрута

Балкер MATROS KOSHKA в море. Фото: marinetraffic

Известный вор украинского урожая, балкер MATROS KOSHKA, сегодня, 16 июля, вошел в Черное море. Это российское судно неоднократно фигурировало в отчетах по незаконному вывозу украинского зерна с оккупированных территорий.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала Marine Traffic.

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MATROS KOSHKA

Балкер россияне используют для транспортировки зерна, похищенного из украинских элеваторов и портов, в порты, которые контролирует Россия. В частности, похищенная продукция направляется в Севастополь и Феодосию. Пока официальным портом прибытия указан порт Кавказ, однако эксперты не исключают возможности, что судно скоро появится вблизи указанных портов.

Локация балкера. Фото: скриншот

Россияне воруют украинское зерно

Мы писали, что в порту Рени задержали иностранное судно. Речь идет об USKO MFU, что ходило под флагом Камеруна и незаконно вывозило агропродукцию через оккупированный Крым.

Также оккупанты впервые вывезли его из Севастополя в Венесуэлу. Судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY располагает 27 тысячами тонн мелитопольской пшеницы.

Кроме этого, российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии.