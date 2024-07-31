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Росія вивозить українське зерно до Лівії — подробиці

31 липня 2024 16:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Російський балкер з краденим зерном: рух судна
Балкер GRUMANT у морі. Фото: Marine Traffic
Верзілова Єлизавета - редактор

Балкер GRUMANT, що займається незаконним вивезенням українського зерна, залишив Чорне море. Наразі судно під прапором РФ прямує до порту Триполі в Лівії. 

Про це свідчать дані з порталу Marine Traffic.

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Балкер GRUMANT сьогодні, 31 липня
Локація балкера сьогодні. Фото: скриншот

Рух російського балкера

Раніше судно перебувало в Севастопольській бухті, де завантажувалося зерном на терміналі "Авліта".  Вчора, 30 липня,  GRUMANT вийшов з Чорного моря. Зараз балкер перебуває в Мармуровому морі — між європейською та малоазіатською частинами Туреччини. 

Інформація щоро рейсу судна РФ
Деталі рейсу балкера GRUMANT. Фото: скриншот

Росія краде українське зерно

Раніше в порту Рені затримали іноземне судно. Йдеться про USKO MFU, що ходило під прапором Камеруну та незаконно вивозило агропродукцію через окупований Крим.

Ми також писали, що балкер MATROS KOSHKA 16 липня увійшов у Чорне море. Це російське судно неодноразово фігурувало у звітах щодо незаконного вивезення українського зерна з окупованих територій. 

Окрім цього, ще одне російське судно раніше доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.

Одеса війна Чорне море крадіжка корабель росіяни окупанти зерно Новини Одеси Лівія агропромисловість

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