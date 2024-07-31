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Россия вывозит украинское зерно в Ливию — подробности

31 июля 2024 16:22
Верзилова Єлизавета - редактор
Российский балкер с краденым зерном: движение судна
Балкер GRUMANT в море. Фото: Marine Traffic
Верзилова Єлизавета - редактор

Балкер GRUMANT, занимающийся незаконным вывозом украинского зерна, покинул Черное море. В настоящее время судно под флагом РФ направляется в порт Триполи в Ливии.

Об этом свидетельствуют данные с портала Marine Traffic.

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Балкер GRUMANT сегодня, 31 июля
Локация балкера сегодня. Фото: скриншот

Движение российского балкера

Ранее судно находилось в Севастопольской бухте, где загружалось зерном на терминале "Авлита". 30 июля, GRUMANT вышел из Черного моря. Сейчас балкер находится в Мраморном море — между европейской и малоазиатской частями Турции.

Информация ежегодно рейса судна РФ
Детали рейса балкера GRUMANT. Фото: скриншот

Россия ворует украинское зерно

Ранее в порту Рени задержали иностранное судно. Речь идет об USKO MFU, что ходило под флагом Камеруна и незаконно вывозило агропродукцию через оккупированный Крым.

Мы также писали, что балкер Matros Koshka 16 июля вошел в Черное море. Это российское судно неоднократно фигурировало в отчетах по незаконному вывозу украинского зерна с оккупированных территорий.

Кроме того, еще одно российское судно ранее доставило в Сирию краденое украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии.

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