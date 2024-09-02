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Одеса під час війни — як жило місто останні 922 дні

2 вересня 2024 18:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
З початку війни Одеса пережила понад півтори тисячі тривог
Наслідки обстрілів в Одесі. Фотоколаж: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеса, одне з найбільших міст України, відіграє важливу роль під час повномасштабної війни, слугуючи прихистком для тисяч біженців і продовжуючи забезпечувати світ необхідним зерном через свої порти. З початку війни місто пережило понад півтори тисячі тривог та не раз зазнавало ракетних ударів.

У День міста журналісти Новини.LIVE вирішили згадати, як Одеса пережила 922 дні війни.

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Наймасштабніші атаки за 922 дні війни

  • За понад два роки війни, російські війська обстріляли місто близько сотні разів. Ракети та шахеди влучали в житлові будинки, бази відпочинку, а також у транспортну та енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цих атак щонайменше 63 людей загинули ще декілька сотень зазнали поранення.
  • 23 квітня 2024 російські військові завдали ракетного удару по житловому комплексу "Тірас". 7 людей загинули, серед яких три покоління однієї родини — мати, тримісячна донька та бабуся, а також вагітна спортсменка та її чоловік; 18 людей — отримали поранення.
  • 14 червня 2023, вранці, черговий ракетний удар російськими "Калібрами" привів до масштабних руйнувань та загибелі мирних мешканців. В одному з районів міста зруйновано склад торговельної мережі "Таврія-В", в іншому — пошкоджено багатоповерховий житловий комплекс, ресторан McDonald's, Музей цікавої науки, магазини, та інші цивільні об'єкти. Також суттєво постраждав Національний університет "Одеська політехніка".
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Наслідки удару по торговому центру в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • У ніч на 23 липня 2023 російські війська випустили по Одеській області 19 ракет. Внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали 25 пам'яток культурної спадщини, що розташовані безпосередньо в зоні ЮНЕСКО, зруйновані житлові будинки. Одна людина загинула, 22 дістали поранення, у тому числі 4 дітей. Одна з російських ракет типу влучила Преображенський собор. 
Одеса під час війни — ключова роль у зерновому експорті та обстріли - фото 3
Наслідки удару по собору в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Унаслідок масованої повітряної атаки ракетами "Онікс" та безпілотниками в ніч на 25 вересня в Одесі великих руйнувань зазнали будівлі Морського вокзалу, багатоповерховий готель "Одеса" та інші об'єкти в історичному центрі міста, а також були знищені зерносховища та складські будівлі в порту. 
  • У ніч на 2 березня у Пересипському районі Одеси унаслідок вибуху російського шахеда, повністю, з дев'ятого до першого поверху, обвалилася частина житлового дев'ятиповерхового будинку. Загинуло 12 людей, серед них п'ятеро дітей.
Одеса під час війни — ключова роль у зерновому експорті та обстріли - фото 4
Наслідки удару по житловому будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
  • Унаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року загинула 21 людина та 73 жителі було поранено.
  • 29 квітня 2024 росіяни вдарили ракетою "Іскандер" з касетним боєприпасом по палацу студентів Національного університету "Одеська юридична академія". В результаті удару загинуло 8 осіб та понад 30 поранених. 

І це тільки декілька з них. За 922 дні місто пережило 1577 повітряних тривог, що дорівнює 63 дням та 19 годинам.

Одеса під час війни — ключова роль у зерновому експорті та обстріли - фото 1
Наслідки удару по магазину в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса — незламна

Попри всі труднощі, Одеса продовжує виконувати свою стратегічну роль у забезпеченні світового ринку зерном. Завдяки зерновому коридору з порту міста вийшло 2379 суден, які перевезли понад 64 мільйони тонн збіжжя до 46 країн світу, забезпечуючи стабільність продовольчого постачання у багатьох регіонах. Окрім цього місто прихистило щонайменше 85,5 тисяч біженців, які вимушені були залишити свої домівки через бойові дії.

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