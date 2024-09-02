Укриття в Грецькому парку. Фото: Новини.LIVE

До Дня міста в Одесі відкрито два нових укриття, що забезпечать безпеку мешканців у разі повітряних загроз. Обидва сховища з'явилися в центрі у місцях відпочинку одеситів.

Журналісти Новини.LIVE дізнались про це від голови фонду "Юність 2.0" Іллі Блохіна.

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Де установили укриття

Одне укриття розташоване у Грецькому парку біля дитячого майданчика, друге — у парку Перемоги на одній з алей. Обидва сховища оснащені сучасними системами освітлення та автоматичного відкриття дверей, що забезпечить їх швидкий доступ у разі надзвичайної ситуації.

Автоматичні двері. Фото: Новини.LIVE

Директор фонду "Юність 2.0" Ілля Блохін розповів, що захисні споруди встановлюються за кошти благодійників. Наразі у місті вже шість таких споруд. Вони однаково укомплектовані, відрізняються тільки зовнішнім оформленням.

Укриття в Одесі: адреси

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.