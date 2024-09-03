Взрыв раздался в Одессе: какая угроза

Дым поднимается после взрыва. Фото: скриншот

В Одессе во вторник, 3 сентября, прогремел мощный взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 3 сентября

Взрывы горожане услышали в 09:40. Он раздался без объявления воздушной тревоги. Ракетная опасность в Воздушных силах была объявлена только через 2 минуты.

Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской и Сумской областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Укрытие в Одессе: адреса

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.