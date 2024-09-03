Взрыв раздался в Одессе: какая угроза

В Одессе раздался взрыв
В Одессе во вторник, 3 сентября, прогремел мощный взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Одессе 3 сентября
Взрывы горожане услышали в 09:40. Он раздался без объявления воздушной тревоги. Ракетная опасность в Воздушных силах была объявлена только через 2 минуты.
Где объявлена воздушная тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской и Сумской областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.
Укрытие в Одессе: адреса
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
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