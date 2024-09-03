Пожежа в Одесі: цистерна з газом спричинила загоряння двоповерхової будівлі

В Одесі палаюча цистерна з газом спричинила масштабну пожежу
В Одесі загорілася цистерна з газом, полум'я з якої охопило двоповерхову будівлю. Пожежу вдалося ліквідувати лише за кілька годин, один чоловік отримав серйозні поранення.
Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Деталі пожежі
Вчора ввечері, 2 вересня, на вулиці Сергія Ядова в Одесі сталася масштабна пожежа. Причиною інциденту став витік газу з цистерни, що спричинив її загоряння. Висока температура і вибухи струменів палаючого газу ускладнили гасіння пожежі, яка поширилася на сусідню двоповерхову нежитлову будівлю.
Які наслідки пожежі
До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 53 вогнеборці ДСНС. Через сильне задимлення та загрозу вибуху гасіння вогню тривало кілька годин. На жаль, у результаті пожежі постраждав чоловік 1976 року народження, якого в критичному стані було доставлено до лікарні. Причини займання наразі встановлюються.
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