Пожежа в Одесі: цистерна з газом спричинила загоряння двоповерхової будівлі

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС

В Одесі загорілася цистерна з газом, полум'я з якої охопило двоповерхову будівлю. Пожежу вдалося ліквідувати лише за кілька годин, один чоловік отримав серйозні поранення.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Деталі пожежі

Вчора ввечері, 2 вересня, на вулиці Сергія Ядова в Одесі сталася масштабна пожежа. Причиною інциденту став витік газу з цистерни, що спричинив її загоряння. Висока температура і вибухи струменів палаючого газу ускладнили гасіння пожежі, яка поширилася на сусідню двоповерхову нежитлову будівлю.

Рятувальник гасить цистерну. Фото: ДСНС

Які наслідки пожежі

До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 53 вогнеборці ДСНС. Через сильне задимлення та загрозу вибуху гасіння вогню тривало кілька годин. На жаль, у результаті пожежі постраждав чоловік 1976 року народження, якого в критичному стані було доставлено до лікарні. Причини займання наразі встановлюються.