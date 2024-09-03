Пожар в Одессе: цистерна с газом привела к возгоранию двухэтажного здания

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС

В Одессе загорелась цистерна с газом, пламя из которой охватило двухэтажное здание. Пожар удалось ликвидировать всего через несколько часов, один человек получил серьезные ранения.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Детали пожара

Вчера вечером, 2 сентября, на улице Сергея Ядова в Одессе произошел масштабный пожар. Причиной инцидента стала утечка газа из цистерны, повлекшая ее возгорание. Высокая температура и взрывы струй горящего газа осложнили тушение пожара, распространившегося на соседнее двухэтажное нежилое здание.

Спасатель тушит цистерну. Фото: ГСЧС

Какие последствия пожара

Над ликвидацией пожара было привлечено 11 единиц техники и 53 пожарных ГСЧС. Из-за сильного задымления и угрозы взрыва тушения огня продолжалось несколько часов. К сожалению, в результате пожара пострадал мужчина 1976 года рождения, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Причины возгорания устанавливаются.