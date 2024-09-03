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Опасность обстрела юга Украины высокая — в Черном море дежурят снаряженные корабли

3 сентября 2024 10:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели снаряженный ракетоноситель
Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро вторника, 3 сентября, российские военные вывели снаряженный ракетоноситель в Черное море. Носители "Калибров" находятся на дежурстве и в Средиземном море. Поэтому уровень опасности пока очень высок.

Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о движении флота России по состоянию на 3 сентября. Фото: ВМС ВС Украины

Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море один ракетоноситель с четырьмя ракетами. В Азовском русские корабли отсутствуют. В Средиземном море находится два российских судна, одно из них является носителем "Калибров" общим залпом до восьми ракет.

Движение по Керченскому проливу

Что касается прохода судов в интересах захватчиков, то через Керченский пролив за последние сутки в интересах России проход совершили шесть судов к Черному морю, при этом два двигались в направлении пролива Босфор. До Азовского моря прошли 15 судов, из которых семь двигалось из Босфора.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").

  • Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

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