Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели снаряженный ракетоноситель

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро вторника, 3 сентября, российские военные вывели снаряженный ракетоноситель в Черное море. Носители "Калибров" находятся на дежурстве и в Средиземном море. Поэтому уровень опасности пока очень высок.

Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море один ракетоноситель с четырьмя ракетами. В Азовском русские корабли отсутствуют. В Средиземном море находится два российских судна, одно из них является носителем "Калибров" общим залпом до восьми ракет.

Движение по Керченскому проливу

Что касается прохода судов в интересах захватчиков, то через Керченский пролив за последние сутки в интересах России проход совершили шесть судов к Черному морю, при этом два двигались в направлении пролива Босфор. До Азовского моря прошли 15 судов, из которых семь двигалось из Босфора.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").