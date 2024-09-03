Почему Черное море в Одессе ночью светилось ярко-голубым цветом

Свечение воды в Черном море. Фото: oboz.ua

Вечером в понедельник, 2 сентября, Черное море у побережья Одессы начало светиться ярко-голубым сиянием. Причиной такого необычного явления стали микроскопические водоросли.

Видео с яркими цветами ночного моря опубликовали местные Telegram-каналы.

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Яркое свечение моря возникает обычно в конце лета или начале осени. Его вызывают планктонные водоросли под названием ноктилюка.

Когда температура морской воды составляет около +24 °C, эти микроорганизмы подвержены биолюминесценции, то есть свечению.

Кстати, разглядеть ноктилюк невооруженным глазом не получится. Эта водоросль, внешне немного напоминающая кувшинки, настолько крохотна, что разглядеть ее можно только под микроскопом.