Почему Черное море в Одессе ночью светилось ярко-голубым цветом

В Одессе вода в море светилась ярко-голубым цветом — причина явления
Вечером в понедельник, 2 сентября, Черное море у побережья Одессы начало светиться ярко-голубым сиянием. Причиной такого необычного явления стали микроскопические водоросли.
Видео с яркими цветами ночного моря опубликовали местные Telegram-каналы.
Почему Черное море начало светиться
Яркое свечение моря возникает обычно в конце лета или начале осени. Его вызывают планктонные водоросли под названием ноктилюка.
Когда температура морской воды составляет около +24 °C, эти микроорганизмы подвержены биолюминесценции, то есть свечению.
Кстати, разглядеть ноктилюк невооруженным глазом не получится. Эта водоросль, внешне немного напоминающая кувшинки, настолько крохотна, что разглядеть ее можно только под микроскопом.
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