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В Одессе вода в море светилась ярко-голубым цветом — причина явления

3 сентября 2024 07:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Почему Черное море в Одессе ночью светилось ярко-голубым цветом
Свечение воды в Черном море. Фото: oboz.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вечером в понедельник, 2 сентября, Черное море у побережья Одессы начало светиться ярко-голубым сиянием. Причиной такого необычного явления стали микроскопические водоросли.

Видео с яркими цветами ночного моря опубликовали местные Telegram-каналы.

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Яркое свечение моря возникает обычно в конце лета или начале осени. Его вызывают планктонные водоросли под названием ноктилюка.

Когда температура морской воды составляет около +24 °C, эти микроорганизмы подвержены биолюминесценции, то есть свечению.

Кстати, разглядеть ноктилюк невооруженным глазом не получится. Эта водоросль, внешне немного напоминающая кувшинки, настолько крохотна, что разглядеть ее можно только под микроскопом.

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