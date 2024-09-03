Чому Чорне море в Одесі вночі світилося яскраво-блакитним кольором

В Одесі вода в морі світилася яскраво-блакитним кольором — причина явища
Увечері в понеділок, 2 вересня, Чорне моря біля узбережжя Одеси почало світитися яскраво-блакитним сяйвом. Причиною такого незвичного явища стали мікроскопічні водорості.
Відео із яскравими кольорами нічного моря опублікували місцеві Telegram-канали.
Чому Чорне море почало світитися
Яскраве світіння моря виникає зазвичай наприкінці літа або на початку осені. Його спричиняють планктонні водорості під назвою — ноктилюка.
Коли температура морської води становить близько +24 °C, ці мікроорганізми схильні до біолюмінісценції, тобто світіння.
До речі, розгледіти ноктилюку неозброєним оком не вдасться. Ця водорість, яка зовні трохи нагадує латаття, настільки крихітна, що розгледіти її можна лише під мікроскопом.
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