Чому Чорне море в Одесі вночі світилося яскраво-блакитним кольором

Світіння води в Чорному морі. Фото: oboz.ua

Увечері в понеділок, 2 вересня, Чорне моря біля узбережжя Одеси почало світитися яскраво-блакитним сяйвом. Причиною такого незвичного явища стали мікроскопічні водорості.

Відео із яскравими кольорами нічного моря опублікували місцеві Telegram-канали.

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Яскраве світіння моря виникає зазвичай наприкінці літа або на початку осені. Його спричиняють планктонні водорості під назвою — ноктилюка.

Коли температура морської води становить близько +24 °C, ці мікроорганізми схильні до біолюмінісценції, тобто світіння.

До речі, розгледіти ноктилюку неозброєним оком не вдасться. Ця водорість, яка зовні трохи нагадує латаття, настільки крихітна, що розгледіти її можна лише під мікроскопом.