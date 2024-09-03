Одесситы могут получить компенсацию за приобретенные генераторы из городского бюджета

Работающий генератор при выключении света. Фото: Новини.LIVE

Отключения света продолжаются для многоквартирных домов — это настоящая проблема. Без электричества не работает лифт, отсутствует вода и отопление. Выход — электрогенераторы, стоимость которых покрывается из городского бюджета в виде компенсации.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Кто может получить компенсацию

По информации Департамента городского хозяйства Одессы, получить частичную компенсацию за приобретенные электрогенераторы могут: объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Сумма возмещения составляет до 70% стоимости генератора, но не более 100 тысяч гривен на одного участника. Также по правилам прибор должен быть закуплен в период военного положения, а участники производят оплату через учреждения банков.

Как получить компенсацию на генераторы

Для получения компенсации необходимо предоставить пакет документов на рассмотрение специальной комиссии, а именно.

заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой (приложение к Порядку);

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Детали относительно перечня необходимых документов и процесса представления можно найти на официальном сайте городского совета по ссылке omr.gov.ua.