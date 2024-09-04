У Миколаєві частина міста залишиться без водопостачання на півтори доби через ремонтні роботи

Люди набирають воду у пляшки. Фото: Новини.LIVE

Відсьогодні й по 5 вересня частина Миколаєва залишиться без централізованого водопостачання. Ця ситуація торкнеться кількох десятків вулиць. Причина — необхідність проведення масштабних ремонтних робіт на водогоні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомило КП "Миколаївводоканал".

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Відключення води в Миколаєві

У КП уточнили, що з 4 вересня, з 09:00 до 20:00 5 вересня, через проведення ремонтних робіт на проспекті Богоявленському буде тимчасово припинено водопостачання. Це торкнеться таких районів:

Проспект Богоявленський від вул. Будівельників до Широкобальського мосту, включаючи прилеглі вулиці між Миколаївською та Залізничною.

Селище Горького.

Де набрати воду у Миколаєві

Зазначимо, що на початку року у 12 закладах освіти Миколаєва облаштували свердловини, аби містяни могли набрати воду безплатно.

Миколаївський класичний ліцей

Миколаївський ліцей ім. О. Ольжича

Миколаївський економічний ліцей № 1

Миколаївський ліцей № 2

Миколаївська гімназія № 11

Миколаївська гімназія № 36

Миколаївський ліцей № 38

Миколаївський ліцей № 41

Миколаївський ліцей № 42

Миколаївський ліцей № 55

ЗЗСО № 56

ЗЗСО № 57

Що з водою у Миколаєві

Питна вода у кранах Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року після того, як російські війська пошкодили водогін Дніпро–Миколаїв. Відтоді у місті тече лише технічна вода. Очікується, що централізоване постачання питної води у Миколаєві буде відновлено не раніше літа 2025 року.