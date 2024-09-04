У Миколаєві частина міста залишиться без водопостачання на півтори доби через ремонтні роботи

У Миколаєві знову проблеми з водою — водопостачання не буде близько півтори доби
Відсьогодні й по 5 вересня частина Миколаєва залишиться без централізованого водопостачання. Ця ситуація торкнеться кількох десятків вулиць. Причина — необхідність проведення масштабних ремонтних робіт на водогоні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомило КП "Миколаївводоканал".
Відключення води в Миколаєві
У КП уточнили, що з 4 вересня, з 09:00 до 20:00 5 вересня, через проведення ремонтних робіт на проспекті Богоявленському буде тимчасово припинено водопостачання. Це торкнеться таких районів:
- Проспект Богоявленський від вул. Будівельників до Широкобальського мосту, включаючи прилеглі вулиці між Миколаївською та Залізничною.
- Селище Горького.
Де набрати воду у Миколаєві
Зазначимо, що на початку року у 12 закладах освіти Миколаєва облаштували свердловини, аби містяни могли набрати воду безплатно.
- Миколаївський класичний ліцей
- Миколаївський ліцей ім. О. Ольжича
- Миколаївський економічний ліцей № 1
- Миколаївський ліцей № 2
- Миколаївська гімназія № 11
- Миколаївська гімназія № 36
- Миколаївський ліцей № 38
- Миколаївський ліцей № 41
- Миколаївський ліцей № 42
- Миколаївський ліцей № 55
- ЗЗСО № 56
- ЗЗСО № 57
Що з водою у Миколаєві
Питна вода у кранах Миколаєва зникла 12 квітня 2022 року після того, як російські війська пошкодили водогін Дніпро–Миколаїв. Відтоді у місті тече лише технічна вода. Очікується, що централізоване постачання питної води у Миколаєві буде відновлено не раніше літа 2025 року.
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