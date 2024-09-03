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Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

3 вересня 2024 21:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла Одеса: графіки відключень 4 вересня
Енергетики біля високовольтної лінії. Фото: Соціальні мережі ДТЕК / Олександр Гіманов
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області на завтра, 4 вересня, енергетики обіцяють стабілізаційні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Графіки діятимуть завтра протягом усієї доби, а споживачі будуть розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 30 серпня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 30 серпня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. 

Відключення світла Одеса 30 серпня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 30 серпня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 30 серпня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 30 серпня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

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