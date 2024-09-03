Лівобережжя, Південь та Київ очікують на складну ситуацію зі світлом взимку: експерт

Енергетики відновлюють обладнання. Фото: ДТЕК

Відключення світла через постійні обстріли енергетичної інфраструктури російськими військовими будуть дедалі триваліші з настанням холодів. Лівобережжя, південь України та Київ можуть зіткнутися з найскладнішою ситуацією уже цієї зими.

Про це у вівторок, 3 вересня, під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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За його словами, південь України, зокрема, відчуває значний дефіцит генеруючих потужностей, що ускладнює забезпечення регіону електроенергією. Також південні області потерпають через постійні атаки на інфраструктурні об’єкти, що обмежує можливості енергопостачання.

"Лівий берег та південь — об’єктивно є проблеми з тим, яким чином передавати електрику на лівобережжя, і є певні обмеження, пов’язані з постійними атаками на інфраструктурні об’єкти. Південь в принципі має великий дефіцит генеруючих потужностей, і туди треба передавати, відповідно, це теж ускладнює ситуацію", — сказав експерт.

Олександр Харченко зауважив, що особливо складна ситуація буде в Києві, який є великим споживачем електроенергії з дуже від’ємним енергетичним балансом. Він зазначив, що столиця потребує майже гігават потужності ззовні, що робить її вразливою до можливих перебоїв в енергопостачанні.

"І, на жаль, Київ є дуже вразливим, і киянам треба готуватися до доволі складної зими", — пояснив Харченко.

Експерт закликав українців готуватися до складної зими за будь-якого сценарію розвитку подій.