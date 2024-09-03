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Намагався дістатися до Румунії вплав — який результат

3 вересня 2024 14:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Житель Ізмаїла намагався незаконно перетнути кордон України через Дунай
Затриманий чоловік, який хотів переплисти Дунай. Фото: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Житель Ізмаїла намагався здійснити зухвале порушення державного кордону, перепливаючи Дунай. Проте його план зазнав краху, порушника затримали прикордонники на місці втечі.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі втечі

40-річний чоловік вирішив здійснити незвичну спробу незаконного перетину державного кордону України. Обравши для цього набережну ізмаїльського морвокзалу, де завжди людно, він переліз через паркан, роздягнувся і пірнув у Дунай, сподіваючись, що серед білої днини його дії залишаться непоміченими. З собою плавець взяв лише копію id-картки, замотану у плівку, але його заплив тривав недовго. Спостережні прикордонники швидко помітили та затримали порушника.

Яке покарання загрожує

Щодо затриманого складено протокол за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Санкція цієї статті — накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Також чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".

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