Житель Измаила пытался незаконно пересечь границу Украины через Дунай

Задержанный мужчина, который хотел переплыть Дунай. Фото: ГНСУ

Житель Измаила пытался совершить дерзкое нарушение государственной границы, переплывая Дунай. Однако его план потерпел крах, нарушителя задержали пограничники на месте побега.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали побега

40-летний мужчина решил предпринять необычную попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Выбрав для этого набережную измаильского морвокзала, где всегда людно, он перелез через забор, разделся и нырнул в Дунай, надеясь, что среди бела дня его действия останутся незамеченными. С собой пловец взял только копию id-карты, замотанную в пленку, но его заплыв длился недолго. Наблюдательные пограничники быстро заметили и задержали нарушителя.

Какое наказание грозит

В отношении задержанного составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Санкция этой статьи — наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток. Также мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима".