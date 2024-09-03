Разоблачена группа в Одессе: незаконное распространение электронных сигарет и табака на 2,1 млн грн

Детективы в магазине, продававшем безакцизные сигареты. Фото: БЕБ

В Одесской области разоблачили горе-бизнесменов, организовавших незаконное распространение электронных сигарет. Правоохранители изъяли у них подакцизной продукции более чем на два миллиона гривен.

Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Читайте также:

Детали дела

Злоумышленники наладили продажу электронных сигарет и жидкости им через сеть магазинов и онлайн-платформы. Без акцизных марок Украины также продавали табак для кальяна.

Что нашли во время обысков

В ходе обысков детективы ТУ БЭБ совместно с полицейскими изъяли электронные сигареты с жидкостями, более 400 кг фасованного табака для кальяна различных торговых марок, а также документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность преступников. Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 2,1 млн. грн. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования для задержания всех причастных лиц и привлечения их к ответственности.

Какое наказание за распространение подакцизных товаров

Согласно Уголовному Кодексу Украины, незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров караются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также незаконный товар конфискуется и уничтожается соответствующими службами.