В ВМС ВСУ рассказали, сколько россияне имеют морских платформ в Черном море для ракетных ударов

Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ

За период полномасштабного вторжения украинские военные силы уничтожили пять российских ракетоносителей и еще два повредили. Однако оккупанты до сих пор владеют восемью морскими платформами для ракетных ударов, включая подлодки и фрегаты. Поэтому игнорировать опасность Черного моря не стоит.

Об этом в понедельник, 3 сентября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Сколько морских платформ у россиян

По словам спикера ВМС ВСУ, надводные корабли окупантов оснащены восемью пусковыми установками. Также на вооружении у россиян есть и подлодки, имеющие по четыре установки.

"Враг имеет восемь морских платформ для ракетных ударов. Из них три — подлодки проекта 636 "Варшавянки", три — малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", и две — фрегаты "Эссен" и "Макаров", — добавил военный.

Захватчики пока не привлекают корабли для атак

Кроме того, Дмитрий Плетенчук говорит, что во время последней ракетной атаки российские захватчики не привлекали свои морские платформы. Это может свидетельствовать о накоплении сил, или они вообще покинули эту "практику" из-за неэффективности.

"В частности, морские платформы, используемые для запуска "Калибров", сейчас в большинстве своем выполняют роль отвлечения ресурсов ПВО", — добавил спикер ВМС ВСУ.

Он отметил, что украинские военные значительно улучшили свои умения в борьбе с российскими крылатыми ракетами "Калибр". Благодаря детальному изучению и новым методам обороны показатель ущерба этих боеприпасов достигает иногда ста процентов.