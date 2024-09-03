В День города Одессы первой родилась девочка по имени Ксения

В День города Одессы первой родилась девочка — какое имя дали
3 сентября 2024 12:23
Роженица с новорожденной. Фото: ОМР
Одесса имеет новых маленьких именинников, родившихся в День города. 2 сентября 2024 первой новорожденной стала девочка, по имени Ксения. Она появилась на свет в роддоме №5.
Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
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Какой вес новорожденной
Девочка родилась в первой минуте 2 сентября. Вес новорожденной составлял 3 килограмма 500 граммов, а рост — 52 сантиметра. Ксения стала вторым ребенком в семье, и сейчас мама с дочкой чувствуют себя хорошо.
Сколько всего детей родилось в День города
В День города, по информации мэрии, в Одессе родилось 19 детей. Из них 12 девочек и 7 мальчиков.
Обязательные прививки делают с первого дня жизни
- Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
- прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
- во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
- в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
- в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
- в 12 месяцев делают прививки против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
- в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
- в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
- в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
- в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.
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