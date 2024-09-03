В День города Одессы первой родилась девочка по имени Ксения

Роженица с новорожденной. Фото: ОМР

Одесса имеет новых маленьких именинников, родившихся в День города. 2 сентября 2024 первой новорожденной стала девочка, по имени Ксения. Она появилась на свет в роддоме №5.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

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Какой вес новорожденной

Девочка родилась в первой минуте 2 сентября. Вес новорожденной составлял 3 килограмма 500 граммов, а рост — 52 сантиметра. Ксения стала вторым ребенком в семье, и сейчас мама с дочкой чувствуют себя хорошо.

Сколько всего детей родилось в День города

В День города, по информации мэрии, в Одессе родилось 19 детей. Из них 12 девочек и 7 мальчиков.

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