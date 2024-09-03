У День міста Одеси першою народилася дівчинка на ім’я Ксенія

У День міста Одеси першою народилася дівчинка — яке ім'я дали
3 вересня 2024 12:23
Породілля з новонародженою. Фото: ОМР
Одеса має нових маленьких іменинників, які народилися в День міста. Відтак 2 вересня 2024 року першою новонародженою стала дівчинка, на ім'я Ксенія. Вона з'явилася на світ в пологовому будинку №5.
Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили в Одеській міській раді.
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Яка вага новонародженої
Дівчинка народилася о першій хвилині 2 вересня Вага новонародженої становила 3 кілограми 500 грамів, а зріст — 52 сантиметри. Ксенія стала другою дитиною в родині, і наразі мама з донечкою почуваються добре.
Скільки всього дітей народилося в День міста
Загалом, у День міста, за інформацією мерії, в Одесі народилося 19 дітей. З них — 12 дівчаток та 7 хлопчиків.
Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя
- Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;
- щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;
- у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;
- у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;
- у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;
- у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;
- у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;
- надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.
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