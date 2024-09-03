У День міста Одеси першою народилася дівчинка на ім’я Ксенія

Породілля з новонародженою. Фото: ОМР

Одеса має нових маленьких іменинників, які народилися в День міста. Відтак 2 вересня 2024 року першою новонародженою стала дівчинка, на ім'я Ксенія. Вона з'явилася на світ в пологовому будинку №5.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

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Яка вага новонародженої

Дівчинка народилася о першій хвилині 2 вересня Вага новонародженої становила 3 кілограми 500 грамів, а зріст — 52 сантиметри. Ксенія стала другою дитиною в родині, і наразі мама з донечкою почуваються добре.

Скільки всього дітей народилося в День міста

Загалом, у День міста, за інформацією мерії, в Одесі народилося 19 дітей. З них — 12 дівчаток та 7 хлопчиків.

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