Одеса повторно оголосила тендер на ремонт ЖК "Люксембург" за 32,8 млн грн

Рятувальники гасять пожежу в будинку після ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

Департамент міського господарства Одеси оголосив повторний тендер на пошук підрядника для ремонту ЖК "Люксембург" на вулиці Середній, 24. Відновлення будинку планують завершити до кінця наступного року, а до цього часу мешканці, які вже дев'ятий місяць чекають на повернення до нормальних умов для проживання, змушені набратися терпіння.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Інформація про оголошення тендеру. Фото: скриншот

Чому відхилили підрядника

Згідно з інформацією на порталі, єдина компанія, яка подала заявку на участь, була "Стікон" — та сама компанія, що будувала цей ЖК. Проте її пропозиція була відхилена з невідомих причин, і договір підписано не було.

Інформація щодо відхилення договору. Фото:скриншот

Раніше "Стікон" вже отримала 7 млн грн на проведення первинних протиаварійних робіт, які дозволили стабілізувати будинок після того, як він зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару 29 грудня 2023 року.

Які умови тендеру

Зазначимо, що обраний підрядник має завершити всі ремонтні роботи аж до 31 грудня 2025 року. Згідно з договором, відновлення будинку включає демонтаж зруйнованих елементів будинку, відновлення систем водопостачання, опалення та вентиляції у квартирах і місцях загального користування, ремонт каналізаційної системи, ліфтів, фасаду, а також виконання оздоблювальних робіт.