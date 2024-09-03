Одесса повторно объявила тендер на ремонт ЖК "Люксембург" за 32,8 млн. грн.

Спасатели тушат пожар в доме после ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

Департамент городского хозяйства Одессы объявил повторный тендер на поиск подрядчика для ремонта ЖК "Люксембург" на улице Средней, 24. Восстановление дома планируют завершить до конца следующего года, а до этого времени жильцы, которые уже девятый месяц ждут возвращения к нормальным условиям для проживания, вынуждены набраться терпения.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Информация об объявлении тендера. Фото: скриншот

Почему отклонили подрядчика

Согласно информации на портале, единственная компания, которая подала заявку на участие, была "Стикон" — та же компания, которая строила этот ЖК. Однако ее предложение было отклонено по неизвестным причинам и договор подписан не был.

Информация по отклонению договора. Фото:скриншот

Ранее "Стикон" уже получила 7 млн грн на проведение первичных противоаварийных работ, которые позволили стабилизировать здание после того, как он потерпел разрушения в результате ракетного удара 29 декабря 2023 года.

Какие условия тендера

Отметим, что избранный подрядчик должен завершить все ремонтные работы до 31 декабря 2025 года. Согласно договору, восстановление дома включает в себя демонтаж разрушенных элементов дома, восстановление систем водоснабжения, отопления и вентиляции в квартирах и местах общего пользования, ремонт канализационной системы, лифтов, фасада, а также выполнение отделочных работ.