Одесса повторно объявила тендер на ремонт ЖК "Люксембург" за 32,8 млн. грн.

Восстановление ЖК "Люксембург" после попадания ракеты — одесская мэрия снова объявила тендер
Департамент городского хозяйства Одессы объявил повторный тендер на поиск подрядчика для ремонта ЖК "Люксембург" на улице Средней, 24. Восстановление дома планируют завершить до конца следующего года, а до этого времени жильцы, которые уже девятый месяц ждут возвращения к нормальным условиям для проживания, вынуждены набраться терпения.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Почему отклонили подрядчика
Согласно информации на портале, единственная компания, которая подала заявку на участие, была "Стикон" — та же компания, которая строила этот ЖК. Однако ее предложение было отклонено по неизвестным причинам и договор подписан не был.
Ранее "Стикон" уже получила 7 млн грн на проведение первичных противоаварийных работ, которые позволили стабилизировать здание после того, как он потерпел разрушения в результате ракетного удара 29 декабря 2023 года.
Какие условия тендера
Отметим, что избранный подрядчик должен завершить все ремонтные работы до 31 декабря 2025 года. Согласно договору, восстановление дома включает в себя демонтаж разрушенных элементов дома, восстановление систем водоснабжения, отопления и вентиляции в квартирах и местах общего пользования, ремонт канализационной системы, лифтов, фасада, а также выполнение отделочных работ.
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