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Восстановление ЖК "Люксембург" после попадания ракеты — одесская мэрия снова объявила тендер

3 сентября 2024 11:51
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесса повторно объявила тендер на ремонт ЖК "Люксембург" за 32,8 млн. грн.
Спасатели тушат пожар в доме после ракетного удара. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Департамент городского хозяйства Одессы объявил повторный тендер на поиск подрядчика для ремонта ЖК "Люксембург" на улице Средней, 24. Восстановление дома планируют завершить до конца следующего года, а до этого времени жильцы, которые уже девятый месяц ждут возвращения к нормальным условиям для проживания, вынуждены набраться терпения.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Информация об объявлении тендера. Фото: скриншот

Почему отклонили подрядчика

Согласно информации на портале, единственная компания, которая подала заявку на участие, была "Стикон" — та же компания, которая строила этот ЖК. Однако ее предложение было отклонено по неизвестным причинам и договор подписан не был.

Подрядчик не подошел — в Одессе повторно объявлен тендер на ремонт ЖК "Люксембург" - фото 2
Информация по отклонению договора. Фото:скриншот

Ранее "Стикон" уже получила 7 млн грн на проведение первичных противоаварийных работ, которые позволили стабилизировать здание после того, как он потерпел разрушения в результате ракетного удара 29 декабря 2023 года.

Какие условия тендера

Отметим, что избранный подрядчик должен завершить все ремонтные работы до 31 декабря 2025 года. Согласно договору, восстановление дома включает в себя демонтаж разрушенных элементов дома, восстановление систем водоснабжения, отопления и вентиляции в квартирах и местах общего пользования, ремонт канализационной системы, лифтов, фасада, а также выполнение отделочных работ.

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