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Ворог має вісім морських платформ для ракетних ударів, — Військово-Морські Сили України

3 вересня 2024 13:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У ВМС ЗСУ розповіли, скільки росіяни мають морських платформ у Чорному морі для ракетних ударів
Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

За період повномасштабного вторгнення українські військові сили знищили уже п'ять російських ракетоносіїв та ще два пошкодили. Проте окупанти досі володіють вісьмома морськими платформами для ракетних ударів, включаючи підводні човни й фрегати. Тому ігнорувати небезпеку з Чорного моря не варто. 

Про це в понеділок, 3 вересня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами речника ВМС ЗСУ, надводні кораблі окупантів оснащені вісьмома пусковими установками. Також на озброєнні у росіян є й підводні човни, які мають по чотири установки.

"Ворог має вісім морських платформ для ракетних ударів. З них три — підводні човни проєкту 636 "Варшавянки", три — малі ракетні кораблі проєкту 21631 "Буян-М", і два — фрегати "Ессен" та "Макаров", — додав військовий.

Загарбники поки не залучають кораблі для атак

Окрім цього, Дмитро Плетенчук каже, що під час останньої ракетної атаки російські загарбники не залучали свої морські платформи. Це може свідчити про накопичення сил, або ж вони взагалі полишили цю "практику" через неефективність. 

"Зокрема, морські платформи, що використовуються для запуску "Калібрів", зараз здебільшого виконують роль відволікання ресурсів ППО", — додав речник ВМС ЗСУ. 

Він наголосив, що українські військові значно покращили свої уміння в боротьбі з російськими крилатими ракетами "Калібр". Завдяки детальному вивченню і новим методам оборони, показник збиття цих боєприпасів досягає інколи ста відсотків. 

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