В Одесі затримали зловмисників, які організували незаконне переправлення чоловіків через кордон

Затримані порушники. Фото: Нацполіція

Поліція затримала двох одеситів, які намагалися незаконно переправити жителя Харківської області через державний кордон за гроші. Зловмисникам загрожує до дев'яти років ув'язнення та конфіскація майна.

Про це у понеділок, 3 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Організатором схеми був 25-річний одесит разом зі своїм 26-річним знайомим. Вони знайшли харків'янина, який намагався уникнути мобілізації та втекти з країни. Свої послуги одесити оцінили у 2500 доларів. Після того як "клієнт" погодився на їхні умови, вони склали план, за яким чоловік мав виїхати до одного з населених пунктів Одеської області, розташованого поблизу кордону. Після прибуття на місце йому обіцяли надати інструкції щодо нелегального перетину кордону. Однак довести справу до кінця зловмисникам не вдалося — їх затримали правоохоронці. Під час обшуку у "бізнесменів" вилучили гроші, мобільні телефони, банківську картку, транспортний засіб, та ще й невеликий пакетик з амфетаміном.

Яке покарання за незаконне переправлення за кордон

Суд обрав запобіжний захід для організатора схеми у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, якою він скористався, а його спільнику — домашній арешт. Зловмисників обвинувачують за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона займати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до трьох років.