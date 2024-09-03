В Одессе задержаны злоумышленники, организовавшие незаконную переправку мужчин через границу

Задержанные нарушители. Фото: Нацполиция

Полиция задержала двух одесситов, пытавшихся незаконно переправить жителя Харьковской области через государственную границу за деньги. Злоумышленникам грозит до девяти лет заключения и конфискация имущества.

Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Организатором схемы был 25-летний одессит вместе со своим 26-летним знакомым. Они нашли харьковчанина, пытавшегося избежать мобилизации и бежать из страны. Свои услуги одесситы оценили в 2500 долларов. После того как "клиент" согласился на их условия, они составили план, по которому мужчина должен был выехать в один из населенных пунктов Одесской области, расположенный вблизи границы. По прибытии на место ему обещали предоставить инструкции по нелегальному пересечению границы. Однако довести дело до конца злоумышленникам не удалось — их задержали правоохранители. Во время обыска у "бизнесменов" изъяли деньги, мобильные телефоны, банковскую карту, транспортное средство, да еще небольшой пакетик с амфетамином.

Какое наказание за незаконную переправку за границу

Суд избрал меру пресечения для организатора схемы в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым он воспользовался, а его сообщнику — домашний арест. Злоумышленников обвиняют по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до девяти лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность сроком до трех лет.