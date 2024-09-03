Графики отключения в Одессе: 3 сентября увеличено количество одновременного отключения групп

Электрический столб. Фото: ДТЭК

В Одессе сегодня, 3 сентября, стабилизационные отключения света будут действовать более жестко. Ведь по указанию Укрэнерго ДТЭК увеличило количество групп на отключение. С 14:00 до 18:00 будут отключены две группы, с 18:00 до 22:00 — три.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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Сообщение ДТЭК. Фото:скриншот

Графики отключения света в Одессе.

Отметим, что потребители в Одессе разделены на шесть групп. Это обеспечивает поочередность света всем жителям.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК