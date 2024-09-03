Графіки відключення в Одесі: 3 вересня збільшено кількість одночасного вимкнення груп

Електричний стовп. Фото: ДТЕК

В Одесі сьогодні, 3 вересня, стабілізаційні відключення світла діятимуть жорсткіше. Адже за вказівкою Укренерго, ДТЕК збільшило кількість груп на відключення. З 14:00 до 18:00 буде відключено дві групи, з 18:00 до 22:00 — три.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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Допис ДТЕК. Фото:скриншот

Графіки відключення світла в Одесі

Зазначимо, що споживачі в Одесі наразі розділені на шість груп. Це забезпечує почерговість подання світла всім мешканцям.

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі існує висока ймовірність відключення у світло-сірій зоні. Одеситів також закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК