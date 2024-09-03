Викрито групу в Одесі: незаконне розповсюдження електронних сигарет і тютюну на 2,1 млн грн

Детективи в магазині, який продавав безакцизні сигарети. Фото: БЕБ

В Одеській області викрили горе-бізнесменів, які організували незаконне розповсюдження електронних сигарет. Правоохоронці вилучили у них підакцизної продукції на понад два мільйони гривень.

Про це у п'ятницю, 3 вересня, повідомили в у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Деталі справи

Зловмисники налагодили продаж електронних сигарет і рідини до них через мережу магазинів та онлайн-платформи. Без акцизних марок України також продавали й тютюн для кальяну.

Що знайшли під час обшуків

Під час проведення обшуків детективи ТУ БЕБ спільно з поліцейськими вилучили електронні сигарети з рідинами, понад 400 кг фасованого тютюну для кальяну різних торговельних марок, а також документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність злочинців. Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції становить 2,1 млн грн. В цей час проводяться подальші розслідування для затримання всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Яке покарання за розповсюдження підакцизних товарів

Згідно з Кримінальним Кодексом України, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також незаконний товар конфіскується і знищується відповідними службами.