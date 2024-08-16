Ховались у соняшниках: на Одещині викрили ухилянтів

Ухилянтів викрили у соняшниковому полі на Одещині. Фото: ДПСУ

Троє жителів Одеси вирішили спробувати щастя й нелегально перетнути кордон з Молдовою, скориставшись послугами телеграм-каналу. Але їхня авантюра скінчилася в соняшниковому полі, де їх наздогнали та затримали прикордонники.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Читайте також:

Деталі схеми

За прокладений маршрут кожен з одеситів заплатив адміністратору телеграм-каналу по 1000 доларів, а в разі успіху обіцяв ще по 6,5 тисяч доларів.

Коли чоловіки вже наближалися до кордону, то помітили переслідувачів, але замість того, щоб зупинитися, вирішили влаштувати перегони й втекти у соняшникове поле. Мабуть, сподівалися, що серед високих квітів їх ніхто не знайде. Проте план провалився: прикордонний дрон виявив їхній "сховок".

Яке покарання

Замість омріяної Молдови на одеситів тепер чекає суд. За спробу незаконного перетину кордону і злісну непокору прикордонникам на них складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП та за ст.185-10 КУпАП відповідно. Їм загрожує адміністративний арешт на 15 діб. А адміністратор телеграм-каналу, схоже, залишився без свого бонусу. Правоохоронці працюють над тим, аби встановити його особистість.