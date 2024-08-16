Прятались в подсолнечниках: в Одесской области разоблачили уклонистов

Уклонистов разоблачили в поле подсолнечников в Одесской области. Фото: ГПСУ

Трое жителей Одессы решили попытаться счастья и нелегально пересечь границу с Молдовой, воспользовавшись услугами телеграм-канала. Но их авантюра кончилась в поле подсолнечников, где их догнали и задержали пограничники.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Детали схемы

За проложенный маршрут каждый из одесситов заплатил администратору телеграм-канала по 1000 долларов, а в случае успеха обещал еще по 6,5 тысячи долларов.

Когда мужчины уже приближались к границе, заметили преследователей, но вместо того, чтобы остановиться, решили устроить гонку и убежать в подсолнечное поле. Наверное, надеялись, что среди высоких цветов их никто не найдет. Однако план провалился: пограничный дрон обнаружил их "тайник" .

Какое наказание

Вместо вожделенной Молдовы одесситов теперь ждет суд. За попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение пограничникам на них составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП и по ст.185-10 КУоАП соответственно. Им грозит административный арест на 15 суток. А администратор телеграм-канала, похоже, остался без бонуса. Правоохранители работают над тем, чтобы установить его личность.