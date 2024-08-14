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Отказ от русской музыки — какие предпочтения в Одессе

14 августа 2024 16:48
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Скандалы в Одессе из-за русской музыки: что слушают горожане
Люди на центральной улице Одессы. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

В Одессе уже традиционными стали скандалы из-за российской музыки, которая звучит не только в барах и ресторанах, но и на улице. Все чаще люди стали обращаться из-за этого в полицию, поскольку полномасштабная война продолжается и ежедневно от рук врага гибнут наши ребята.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, есть ли в их плейлисте российские исполнители.

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Треки российских исполнителей, открыто поддерживающих так называемое СВО, продолжают пользоваться популярностью среди украинцев. Об этом свидетельствуют данные из YouTube и Spotify. Тем временем одесситы уверяют, что полностью перешли либо на иностранные песни, либо на украинские.

Отказ от русской музыки - какие предпочтения в Одессе - фото 1
Мария отказалась от русских исполнителей. Фото: Новини.LIVE

"Я слушаю Shakirу. Российскую музыку я не слушаю, потому что это поддержка российских исполнителей, и нам в Украине сейчас это ни ко времени", — говорит Мария.
"Нет, я не слушаю русскую музыку, вот сейчас у меня играет киевский квадрат, а от русской вообще отказалась", — отмечает Даша.

Отказ от русской музыки - какие предпочтения в Одессе - фото 2
Даша слушает только украинских исполнителей. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто принципиально не слушает песню на русском языке, и это никак не связано с войной. Так, Яна признается — уже давно сменила свой плейлист на отечественных исполнителей.

"Нет, не слушаю и не потому, что война, а потому, что это не мой государственный язык", — признается Яна.

Отказ от русской музыки - какие предпочтения в Одессе - фото 3
Яна принципиально не слушает русскую музыку. Фото: Новини.LIVE

Дело каждого

Отказаться полностью от синглов на русском у некоторых не получается. По словам Валерии, перестать слушать любимые песни не может — это как воспоминания о детстве, тем более украинские исполнители тоже пели по-русски.

Отказ от русской музыки - какие предпочтения в Одессе - фото 4
Валерия не может отказаться от песен на русском языке. Фото: Новини.LIVE.

"Я слушаю песни на русском, исполняющие украинские певцы, потому что я на этих песнях выросла. Я не могу от них отказаться, потому что они как родные", — рассказывает Валерия.

А вот одесситка Наталья уверена, что это дело каждого. Запрещать слушать российских исполнителей никто не может, если это не публичное место.

Отказ от русской музыки - какие предпочтения в Одессе - фото 5
Наташа считает, что каждый сам выбирает, что ему слушать. Фото: Новини.LIVE

"Иногда слушаю, в основном классическую. Относительно современной музыки то те, кто слушают это их право. У нас нет запрета на прослушивание русской музыки. В общественных местах так есть запрет, а если хочет человек так слушать, то какой я имею к нему отношение. Это его личное дело", — отмечает Наталья.

Что ж, мнения одесситов разделились и на этот раз — одни считают, что, слушая российские песни, поддерживается агрессия против Украины, другие если сильно хочется, можно вот только в наушниках, чтобы других не раздражать. Но, как бы то ни было, ситуация очень непростая.

Одесса война русский язык украинцы музыка артисты Новости Одессы война в Украине

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