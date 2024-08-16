Скандали в Одесі через російську музику: що слухають містяни

Люди на центральній вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

В Одесі вже традиційними стали скандали через російську музику, яка звучить не лише в барах та ресторанах, а й на вулиці. Все частіше люди почали звертатися до поліції з цього приводу, оскільки повномасштабна війна продовжується і щодня від рук ворога гинуть наші хлопці.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, чи є в їхньому плейлисті російські виконавці.

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Треки російських виконавців, які відкрито підтримують так зване СВО, продовжують користуватися популярністю серед українців. Про це свідчать дані з YouTube та Spotify. Тим часом одесити запевняють, що повністю перейшли або на іноземні треки, або на українські.

Марія відмовилася від російських виконавців. Фото: Новини.LIVE

"Я слухаю Shakirа. Російську музику я не слухаю, тому що це підтримка російських виконавців, і нам в Україні зараз це не на часі", — каже Марія.

"Ні, я не слухаю російську музику, ось зараз у мене грає київський квадрат, а від російської взагалі відмовилася", — наголошує Даша.

Даша слухає лише українських виконавців. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто принципово не слухає пісні російською мовою, і це ніяк не пов'язано з війною. Так, Яна зізнається — вже давно змінила свій плейлист на вітчизняних виконавців.

"Ні, не слухаю, і не тому що війна, а тому що це не моя державна мова", — зізнається Яна.

Яна принципово не слухає російську музику. Фото: Новини.LIVE

Справа кожного

Відмовитися повністю від синглів російською у деяких не виходить. За словами Валерії, перестати слухати улюблені пісні не може — це як спогади про дитинство, тим більше українські виконавці теж співали російською.

Валерія не може відмовитися від пісень російською мовою. Фото: Новини.LIVE

"Я слухаю пісні російською, що виконують українські співаки, тому що я на цих піснях виросла. Я не можу від них відмовитися, тому що вони як рідні", — розповідає Валерія.

А ось одеситка Наталія впевнена, що це справа кожного. Забороняти слухати російських виконавців ніхто не може, якщо це не громадське місце.

Наталя вважає, що кожен сам вибирає, що йому слухати. Фото: Новини.LIVE

"Іноді слухаю, в основному класичну. Щодо сучасної музики, то ті, хто слухають — це їхнє право. У нас немає заборони на прослуховування російської музики. У громадських місцях так, є заборона, а якщо хоче людина так слухати, то яке я маю до неї ставлення. Це її особиста справа", — зазначає Наталія.

Що ж, думки одеситів розділилися і цього разу. Одні вважають, що, слухаєш російські пісні — підтримуєш агресію проти України. Інші — якщо сильно хочеться, то можна, от тільки в навушниках, щоб інших не дратувати. Але, хай там як, ситуація дуже непроста.