Левобережье, Юг и Киев ожидают сложной ситуации со светом зимой: эксперт

Энергетики восстанавливают оборудование. Фото: ДТЭК

Отключение света из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры российскими военными будут все продолжительнее с наступлением холодов. Левобережье, юг Украины и Киев могут столкнуться с самой сложной ситуацией уже этой зимой.

Об этом во вторник, 3 сентября, на брифинге в Медиацентре Украина заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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По его словам, юг Украины, в частности, испытывает значительный дефицит генерирующих мощностей, что затрудняет обеспечение региона электроэнергией. Также южные области страдают из-за постоянных атак на инфраструктурные объекты, что ограничивает возможности энергоснабжения.

"Левый берег и юг — объективно проблемы с тем, каким образом передавать электричество на левобережье, и есть определенные ограничения, связанные с постоянными атаками на инфраструктурные объекты. Юг в принципе имеет большой дефицит генерирующих мощностей, и туда надо передавать, соответственно, это тоже усложняет ситуацию", — сказал эксперт.

Александр Харченко отметил, что особенно сложная ситуация будет в Киеве, который является большим потребителем электроэнергии с очень отрицательным энергетическим балансом. Он отметил, что столица нуждается почти в гигаватте мощности извне, что делает ее уязвимой к возможным перебоям в энергоснабжении.

"И, к сожалению, Киев очень уязвим, и киевлянам нужно готовиться к довольно сложной зиме", — пояснил Харченко.

Эксперт призвал украинцев готовиться к сложной зиме при любом сценарии развития событий.