Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Хуже всего будет зимой — эксперт рассказал о ситуации с электроэнергией на Одесчине arrow

Хуже всего будет зимой — эксперт рассказал о ситуации с электроэнергией на Одесчине

3 сентября 2024 15:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Левобережье, Юг и Киев ожидают сложной ситуации со светом зимой: эксперт
Энергетики восстанавливают оборудование. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Отключение света из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры российскими военными будут все продолжительнее с наступлением холодов. Левобережье, юг Украины и Киев могут столкнуться с самой сложной ситуацией уже этой зимой.

Об этом во вторник, 3 сентября, на брифинге в Медиацентре Украина заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

По его словам, юг Украины, в частности, испытывает значительный дефицит генерирующих мощностей, что затрудняет обеспечение региона электроэнергией. Также южные области страдают из-за постоянных атак на инфраструктурные объекты, что ограничивает возможности энергоснабжения.

"Левый берег и юг — объективно проблемы с тем, каким образом передавать электричество на левобережье, и есть определенные ограничения, связанные с постоянными атаками на инфраструктурные объекты. Юг в принципе имеет большой дефицит генерирующих мощностей, и туда надо передавать, соответственно, это тоже усложняет ситуацию", — сказал эксперт.

Александр Харченко отметил, что особенно сложная ситуация будет в Киеве, который является большим потребителем электроэнергии с очень отрицательным энергетическим балансом. Он отметил, что столица нуждается почти в гигаватте мощности извне, что делает ее уязвимой к возможным перебоям в энергоснабжении.

"И, к сожалению, Киев очень уязвим, и киевлянам нужно готовиться к довольно сложной зиме", — пояснил Харченко.

Эксперт призвал украинцев готовиться к сложной зиме при любом сценарии развития событий.

Также важные новости дня по теме:

Одесса Минэнерго Одесская область Укрэнерго Одесская ОГА Новости Одессы ДТЭК свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Мобилизация ограниченно пригодных до 25 лет — Рада поддержала запрет

16:32 Иностранцы из наблюдательного совета "Укрэнерго" подали в отставку из-за увольнения Кудрицкого

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

16:24 Опасный участок — доступ к части популярного пляжа в Одессе закрыт

16:13 На Львовщине мужчина проигнорировал повестку и не явился на пункт сбора — как суд наказал уклониста

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

15:58 В ГПСУ показали последствия минометных ударов по оккупантам в Харьковской области

15:56 Надел кольцо и давай бежать — в Одессе задержали вора

15:54 В Запорожье выросло количество пострадавших в результате удара по гостинице

15:53 США и Британия хотят продлить пакт о сотрудничестве в сфере ядерного оружия — что это значит

15:33 Ракетный удар по институту в Полтаве — в области объявили дни траура

16:33 Мобилизация ограниченно пригодных до 25 лет — Рада поддержала запрет

16:32 Иностранцы из наблюдательного совета "Укрэнерго" подали в отставку из-за увольнения Кудрицкого

16:24 Опасный участок — доступ к части популярного пляжа в Одессе закрыт

16:13 На Львовщине мужчина проигнорировал повестку и не явился на пункт сбора — как суд наказал уклониста

15:58 В ГПСУ показали последствия минометных ударов по оккупантам в Харьковской области

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

15:56 Надел кольцо и давай бежать — в Одессе задержали вора

15:54 В Запорожье выросло количество пострадавших в результате удара по гостинице

15:53 США и Британия хотят продлить пакт о сотрудничестве в сфере ядерного оружия — что это значит

15:33 Ракетный удар по институту в Полтаве — в области объявили дни траура

15:27 Хуже всего будет зимой — эксперт рассказал о ситуации с электроэнергией на Одесчине

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец