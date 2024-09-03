Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни посилюють захист Криму — півострів насичений системами ППО arrow

Росіяни посилюють захист Криму — півострів насичений системами ППО

3 вересня 2024 18:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ворог максимізує захист Кримського півострова
Порт "Феодосія" в Криму. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Окупований Крим перетворився на фортецю з максимальною насиченістю системами протиповітряної оборони. Вони використовуються для захисту стратегічних об'єктів, а також Кримського мосту.

Про це в понеділок, 3 вересня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

За словами військового, Кримський півострів наразі є однією з найбільш захищених територій. Ворог активно розгортає всі доступні ресурси для захисту мосту, який має не тільки стратегічне, але й символічне значення для агресора.

"Для ворога Крим є ключовим стратегічним об'єктом, оскільки саме з нього розпочалася російська агресія в Україні. Окупований півострів використовується як база для південного угруповання російських військ, а також як логістичний хаб", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він додав, що хоча військово-морська база в Криму не експлуатується у повному обсязі, вона залишається основною базою для Чорноморського флоту. Кораблі теж використовують для посилення ППО.

"Ворог використовує різні системи, такі як С-300, С-400, С-500 та "Панцирі". Системи ППО на кораблях, зокрема на малих ракетних кораблях, таких як проєкт 21631 ("Буян-М"), мають власні системи ППО для оборони. Однак останні зарекомендували себе як неефективні", — сказав речник ВМС.

Дмитро Плетенчук зазначив, що ворог постійно тримає їх у режимі готовності.

Також важливі новини дня по темі:

 

Одеса Крим Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ППО Дмитро Плетенчук

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:47 Полтавець Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024

20:18 Деякі зміни з часом — Залужний показав, як змінилося його життя у Великій Британії

20:18 Ця категорія працівників вишів не має права на відстрочку — про кого йдеться

20:16 В Міноборони розкрили деталі моменту удару по інституту в Полтаві

20:00 Вступ до вишу після відрахування не дає права на відстрочку — що вигадали у МОН

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:51 Сирський відреагував на ракетний удар по Полтаві

19:48 США можуть надати Україні далекобійні крилаті ракети — Reuters

19:45 Чи можуть в ухилянтів відібрати водійські права — в Міноборони дали пояснення

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

19:22 Шенгур здобув "золото" у першому запливі на Паралімпіаді-2024, у Трусова — "срібло"

20:47 Полтавець Шенгур прокоментував перемогу у плаванні на Паралімпіаді-2024

20:18 Деякі зміни з часом — Залужний показав, як змінилося його життя у Великій Британії

20:18 Ця категорія працівників вишів не має права на відстрочку — про кого йдеться

20:16 В Міноборони розкрили деталі моменту удару по інституту в Полтаві

20:00 Вступ до вишу після відрахування не дає права на відстрочку — що вигадали у МОН

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

19:51 Сирський відреагував на ракетний удар по Полтаві

19:48 США можуть надати Україні далекобійні крилаті ракети — Reuters

19:45 Чи можуть в ухилянтів відібрати водійські права — в Міноборони дали пояснення

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

19:22 Шенгур здобув "золото" у першому запливі на Паралімпіаді-2024, у Трусова — "срібло"

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець