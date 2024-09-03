Ворог максимізує захист Кримського півострова

Порт "Феодосія" в Криму. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Окупований Крим перетворився на фортецю з максимальною насиченістю системами протиповітряної оборони. Вони використовуються для захисту стратегічних об'єктів, а також Кримського мосту.

Про це в понеділок, 3 вересня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами військового, Кримський півострів наразі є однією з найбільш захищених територій. Ворог активно розгортає всі доступні ресурси для захисту мосту, який має не тільки стратегічне, але й символічне значення для агресора.

"Для ворога Крим є ключовим стратегічним об'єктом, оскільки саме з нього розпочалася російська агресія в Україні. Окупований півострів використовується як база для південного угруповання російських військ, а також як логістичний хаб", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він додав, що хоча військово-морська база в Криму не експлуатується у повному обсязі, вона залишається основною базою для Чорноморського флоту. Кораблі теж використовують для посилення ППО.

"Ворог використовує різні системи, такі як С-300, С-400, С-500 та "Панцирі". Системи ППО на кораблях, зокрема на малих ракетних кораблях, таких як проєкт 21631 ("Буян-М"), мають власні системи ППО для оборони. Однак останні зарекомендували себе як неефективні", — сказав речник ВМС.

Дмитро Плетенчук зазначив, що ворог постійно тримає їх у режимі готовності.