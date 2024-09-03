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З Фінляндії до Тузлівських лиманів — на Одещині помітили грицика-мандрівника

3 вересня 2024 17:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині тисячі куликів зупинилися на відпочинок перед довгим польотом до Африки
Кулик сидить на гілці. Фото: nauka.err.ee
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Тисячі куликів, серед яких і грицики великі, здійснили зупинку в національному парку "Тузлівські лимани" під час міграції з Тундри до Африки. В одного з птахів, який прилетів із Фінляндії, помітили датчик відстеження.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

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Кулик, який прилетів з Фінляндії. Фото: Іван Русєв

Кулики на Тузлівських лиманах

За словами еколога, ці птахи більшу частину дня проводять у зондуванні дна мілководих лиманів, занурюючи свої довгі дзьоби у воду. Основною здобиччю для них є багатощетинкові черв'яки та мотиль, які домінують у місцевій екосистемі.

"Понад 90% часу денного перебування в акваторії нацпарку це зондування дна мілководій, де голова і довгий дзьоб цих гарних птахів постійно занурені у воду", — написав Іван Русєв. 

Кулик з Фінляндії

Один з грициків, за інформацією Івана Русєва, прилетів із Фінляндії. На Тузлівських лиманах він перебуває вже тривалий час.

"Що цікаво, що один з грициків на Тузлівських лиманах має супутниковий датчик і показує, що він прилетів до нас з Фінляндії й тримається вже майже два тижні", — додав еколог.

Незабаром, накопичивши достатньо енергії, за словами Івана Русєва, пильні птахи продовжать свій шлях на Південь до Африки, залишаючи цей важливий проміжний пункт на карті своїх міграцій.

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