В Одесской области тысячи куликов остановились на отдых перед долгим полетом в Африку

Большой веретенник сидит на ветке. Фото: nauka.err.ee

Тысячи куликов, среди которых и большие веретенники, осуществили остановку в национальном парке "Тузловские лиманы" во время миграции из Тундры в Африку. На одной из птиц, прилетевшей из Финляндии, заметили датчик отслеживания.

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев.

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Большой веретенник, прилетевший из Финляндии. Фото: Иван Русев

Кулики на Тузловских лиманах

По словам эколога, эти птицы большую часть дня проводят в зондировании дна мелководных лиманов, погружая свои длинные клювы в воду. Основной добычей для них черви и мотыль, которые доминируют в местной экосистеме.

"Более 90% времени дневного пребывания в акватории нацпарка — это зондирование дна мелководий, где голова и длинный клюв этих красивых птиц постоянно погружены в воду", — написал Иван Русев.

Кулик из Финляндии

Один из Больших веретенников, по информации Ивана Русева, прилетел из Финляндии. На Тузловских лиманах он уже долгое время.

"Что интересно, что один из веретенников на Тузловских лиманах имеет спутниковый датчик и показывает, что он прилетел к нам из Финляндии и держится уже почти две недели", — добавил эколог.

Вскоре, накопив достаточно энергии, по словам Ивана Русева, бдительные птицы продолжат свой путь на Юг в Африку, оставляя этот важный промежуточный пункт на карте своих миграций.