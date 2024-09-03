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Одесская бригада показала, как уничтожает российскую технику

3 сентября 2024 17:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская бригада произвела более 160 огневых поражений
Уничтожена российская техника. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Подразделения аэроразведки и артиллерии 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины в Херсонском и Запорожском направлениях нанесли 163 огневых поражений по противнику. В результате были уничтожены важные объекты и техники врага.

Видео работы военных опубликовали в пресс-службе бригады.

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Какие результаты удара

По информации военных, было уничтожено:

  • 25 наблюдательных постов;
  • 8 единиц автобронетехники;
  • 2 склада с боеприпасами;
  • 7 антенн связи;
  • 3 пушки Д-30;
  • 24 места нахождения личного состава;
  • 9 БПЛА разного типа.

Что еще было уничтожено

Кроме того, артиллерийские подразделения 11-й бригады на Херсонском направлении произвели 12 огневых поражений. Во время этого было уничтожено 7 позиций артиллерии и 2 пушки врага.

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