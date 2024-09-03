Одесская бригада произвела более 160 огневых поражений

Одесская бригада показала, как уничтожает российскую технику
3 сентября 2024 17:26
Уничтожена российская техника. Фото: скриншот
Подразделения аэроразведки и артиллерии 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины в Херсонском и Запорожском направлениях нанесли 163 огневых поражений по противнику. В результате были уничтожены важные объекты и техники врага.
Видео работы военных опубликовали в пресс-службе бригады.
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Какие результаты удара
По информации военных, было уничтожено:
- 25 наблюдательных постов;
- 8 единиц автобронетехники;
- 2 склада с боеприпасами;
- 7 антенн связи;
- 3 пушки Д-30;
- 24 места нахождения личного состава;
- 9 БПЛА разного типа.
Что еще было уничтожено
Кроме того, артиллерийские подразделения 11-й бригады на Херсонском направлении произвели 12 огневых поражений. Во время этого было уничтожено 7 позиций артиллерии и 2 пушки врага.
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