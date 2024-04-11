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Воїни морської піхоти продемонстрували, як нищать окупантів

11 квітня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Воїни морської піхоти продемонстрували, як нищать окупантів
Українські морпіхи нищать ворога. Фото: скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українські морпіхи продовжують показувати свою ефективність у боротьбі проти окупантів. На відео вони показали успішне знищення техніки та складів ворожих сил.

Відео роботи військових опублікували у пресслужбі бригади.

"Коли на полювання вилітають хижі "пташки" підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів 37-ї окремої бригади морської піхоти, шансів на порятунок для ворога немає!" — йдеться у повідомленні.

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Влучна робота бійців

Бійці 3-ї окремої бригади морської піхоти продемонстрували неймовірну майстерність та відвагу, здійснивши влучні постріли, які призвели до ефективного знищення техніки та складів росіян.

Втрати ворожої армії

Бійці миколаївської морської піхоти продовжують влучно відпрацьовувати по позиціях ворога. Так, морпіхи на відео показали, як знищують склади та живу силу росіян. Також за допомогою дронів військові завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.

Раніше ми писали, що оператори безпілотного літального апарату 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки. Внаслідок вправних дій українських воїнів цей ворожий об'єкт було знищено.

Додамо, російський вертоліт Ка-27 впав неподалік тимчасово окупованого Криму. Така катастрофа могла статися не тільки через технічні неполадки.

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