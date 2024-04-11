Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Воины морской пехоты продемонстрировали, как уничтожают оккупантов arrow

Воины морской пехоты продемонстрировали, как уничтожают оккупантов

11 апреля 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Воины морской пехоты продемонстрировали, как уничтожают оккупантов
Украинские морпехи уничтожают врага. Фото: скриншот с видео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские морпехи продолжают показывать свою эффективность в борьбе против оккупантов. На видео они показали успешное уничтожение техники и складов вражеских сил.

Видео работы военных опубликовали в пресс-службе бригады.

"Когда на охоту вылетают хищные "птички" подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов 37-й отдельной бригады морской пехоты, шансов на спасение для врага нет!" — говорится в сообщении.

Читайте также:

Точная работа бойцов

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продемонстрировали невероятное мастерство и отвагу, совершив меткие выстрелы, которые привели к эффективному уничтожению техники и складов россиян.

Потери вражеской армии

Бойцы николаевской морской пехоты продолжают метко отрабатывать по позициям врага. Так, морпехи на видео показали, как уничтожают склады и живую силу россиян. Также с помощью дронов военные нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Ранее мы писали, что операторы беспилотного летательного аппарата 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили вражеский состав с боеприпасами и минами в посадке вблизи Клещеевки. В результате искусных действий украинских воинов этот вражеский объект был уничтожен.

Добавим, российский вертолет Ка-27 упал недалеко от временно оккупированного Крыма. Такая катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.

Одесса
ВСУ
Одесская область
Новости Одессы
воины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб