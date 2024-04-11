Воины морской пехоты продемонстрировали, как уничтожают оккупантов

Украинские морпехи уничтожают врага. Фото: скриншот с видео

Украинские морпехи продолжают показывать свою эффективность в борьбе против оккупантов. На видео они показали успешное уничтожение техники и складов вражеских сил.



Видео работы военных опубликовали в пресс-службе бригады.

"Когда на охоту вылетают хищные "птички" подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов 37-й отдельной бригады морской пехоты, шансов на спасение для врага нет!" — говорится в сообщении.

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Точная работа бойцов

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продемонстрировали невероятное мастерство и отвагу, совершив меткие выстрелы, которые привели к эффективному уничтожению техники и складов россиян.

Потери вражеской армии

Бойцы николаевской морской пехоты продолжают метко отрабатывать по позициям врага. Так, морпехи на видео показали, как уничтожают склады и живую силу россиян. Также с помощью дронов военные нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Ранее мы писали, что операторы беспилотного летательного аппарата 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили вражеский состав с боеприпасами и минами в посадке вблизи Клещеевки. В результате искусных действий украинских воинов этот вражеский объект был уничтожен.

Добавим, российский вертолет Ка-27 упал недалеко от временно оккупированного Крыма. Такая катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.