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За мить до падіння Ка-27 — у ВМС розповіли перші деталі

10 квітня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
За мить до падіння Ка-27 — у ВМС розповіли перші деталі
Вертоліт Ка-27 у небі. Фото: Alexander Ermochenko/ Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні стало відомо, що російський вертоліт Ка-27 впав неподалік тимчасово окупованого Криму. Проте катастрофа могла статися не тільки через технічні неполадки. 

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"З наявної інформації можемо говорити, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки що не встановлено. Я поки що не готовий надати верифіковану інформацію щодо цього. Тривала пошукова операція, були задіяні інші гелікоптери. Щодо долі екіпажу інформації так само немає", — зазначив військовий.

Ка-27 — що відомо

Ка-27 — це  радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

Нагадаємо, що  5 квітня Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків.  

Крім того, у ГУР розповіли, скільки винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У перебувають у російських збройних силах.

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Чорне море
гелікоптер
Одеська область
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