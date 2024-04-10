За мить до падіння Ка-27 — у ВМС розповіли перші деталі
Сьогодні стало відомо, що російський вертоліт Ка-27 впав неподалік тимчасово окупованого Криму. Проте катастрофа могла статися не тільки через технічні неполадки.
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"З наявної інформації можемо говорити, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки що не встановлено. Я поки що не готовий надати верифіковану інформацію щодо цього. Тривала пошукова операція, були задіяні інші гелікоптери. Щодо долі екіпажу інформації так само немає", — зазначив військовий.
Ка-27 — що відомо
Ка-27 — це радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.
Нагадаємо, що 5 квітня Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків.
Крім того, у ГУР розповіли, скільки винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У перебувають у російських збройних силах.
Читайте Новини.LIVE!