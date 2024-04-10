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За мгновение до падения Ка-27 — в ВМС рассказали первые детали

10 апреля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
За мгновение до падения Ка-27 — в ВМС рассказали первые детали
Вертолет Ка-27 в небе. Фото: Александр Ermochenko/ Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня стало известно, что российский вертолет Ка-27 упал недалеко от временно оккупированного Крыма. Однако катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Из имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию по этому поводу. Продолжилась поисковая операция, были задействованы другие вертолеты. Относительно судьбы экипажа информации также нет", — отметил военный.

Ка-27 — что известно

Ка-27 — это советский корабельный многофункциональный вертолет. Он способен обнаруживать современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Напомним, что 5 апреля Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Было уничтожено не менее шести самолетов.

Кроме того, в ГУР рассказали, сколько истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У находятся в российских вооруженных силах.

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