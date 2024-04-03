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Миколаївські морпіхи опублікували кадри знищення ворожої сили

3 квітня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Миколаївські морпіхи опублікували кадри знищення ворожої сили
Українські бійці нищать ворога. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Бійці миколаївської морської піхоти продовжують влучно відпрацьовувати по позиціях ворога. Так, морпіхи на відео показали, як знищують склади та живу силу росіян.

Відео роботи військових опублікували Військово-Морські Сили ЗС України.

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Знищення ворога

Бійці першого окремого батальйону морської піхоти завдяки дрону здійснили влучні постріли під час того, як росіяни заносили амуніцію у сховище.  

Більше про ворожу армію

Українські бійці цілодобово борються з противником на фронті. Миколаївські морпіхи показали, як за допомогою дрона спалили самохідну артилерійську установку росіян. Також, за допомогою дронів військові завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.

Раніше ми писали, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності. 

Також ми повідомляли, що хоча ворог не виводить кораблі на чергування, загроза обстрілів залишається постійно. У пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

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