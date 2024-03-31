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Миколаївська бригада показала кадри знищення техніки окупантів дронами

31 березня 2024 18:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Миколаївська бригада показала кадри знищення техніки окупантів дронами
Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як за допомогою дрона спалили самохідну артилерійську установку росіян.

Відео роботи військових у Telegram показав український активіст Сергій Стерненко

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"Очі відплати 59 бригади позбавили ворога САУ за допомогою вашого дрона", — написав Стерненко.

Морпіхи нищать російську техніку

Українські бійці цілодобово борються з противником на фронті. Військові за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти здійснили влучні постріли по особовому складу та бойовій техніці противника, використовуючи дрон. Їх успішні операції свідчать про високий рівень підготовки та військової майстерності.

Також бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського здійснили успішну атаку на російську техніку під час нової хвилі дронових атак на південні регіони.

Петиція про заборону азартних ігор

Нагадаємо, військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію про заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Вона за добу набрала понад 25 тисяч голосів. Після цього Президент України Володимир Зеленський доручив очільникам СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.

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