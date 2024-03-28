Азартні ігри загрожують військовим — петиція воїна ОК "Південь"

Заклад ігорного клубу. Фото: Ніна Южаніна

Нагальною проблемою серед українських військовослужбовців є лудоманія. Залежність від азартних ігор може бути майже не єдиним способом боротьби зі стресом.

Про це повідомив Павло Петриченко, військовослужбовець 59 ОМП Бригади.

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Вплив азартних ігор на військових

У зверненні зазначено, що військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими.

"Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль", — йдеться у повідомленні.

Вимоги військового

Павло Петриченко зазначив ряд вимог, які в подальшому знайшли широку підтримку громадськості. Так, Олексій Гончаренко підтримав звернення бійця.

"Це проблема яка прямо зараз знищує моральний стан військових. Але крім цього вона створює проблему і на потім", — написав нардеп.

Список вимог, висунутих у петиції:

На час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-яких повʼязаних асоціацій, каски, форма, зброя, військова техніка і т.д;

заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

"Гральний бізнес навмисне спрямовує свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та "відбілюючи" свою діяльність пожертвами на ЗСУ", — написав сержант.

Азартні ігри на Одещині

Нагадаємо, що жінка орендувала приміщення в Одесі та вирішила влаштувати там незаконні ігорні клуби. До підпільної діяльності вона залучила знайомих, проте всіх спільників викрили правоохоронці.

Також ми писали, що правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.