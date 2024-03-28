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Азартные игры угрожают военным — петиция воина ОК "Юг"

28 марта 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Азартные игры угрожают военным — петиция воина ОК "Юг"
Заведение игрового клуба. Фото: Нина Южанина
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Острой проблемой среди украинских военнослужащих является лудомания. Зависимость от азартных игр может быть почти не единственным способом борьбы со стрессом.

Об этом сообщил Павел Петриченко, военнослужащий 59 ОМП Бригады.

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В обращении указано, что военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы.

"Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль" , — говорится в сообщении.

Требования военного

Павел Петриченко указал ряд требований, которые в дальнейшем нашли широкую поддержку общественности. Так, Алексей Гончаренко поддержал обращение бойца.

"Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но кроме этого она создает проблему и на потом" , — написал нардеп.

Список требований, выдвигаемых в петиции:

  • Во время военного положения, запрет азартных игр и доступа к онлайн-казино для военнослужащих;
  • запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и каких-либо связанных ассоциаций, каски, форма, оружие, военная техника и т.д;
  • запрет благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка;
  • запрет воинским частям принимать на баланс имущество в виде благотворительной помощи от участников игорного рынка или связанных физических или юридических лиц;
  • запрет любой рекламы или публичных упоминаний фактов предоставления участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим;
  • запретломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного назначения;
  • обязательство интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

"Игорный бизнес намеренно направляет свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и "отбеливая" свою деятельность пожертвованиями на ВСУ" , — написал сержант.

Азартные игры в Одесской области

Напомним, что женщина арендовала помещение в Одессе и решила устроить там незаконные игорные клубы. В подпольную деятельность она привлекла знакомых, однако всех сообщников разоблачили правоохранители.

Также мы писали, что правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые работали в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

Алексей Гончаренко
Одесса
азартные игры
казино
военные
петиция
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