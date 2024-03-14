В Одесі викрили орагнізаторів мережі підпільних казино

Незаконний гральний заклад в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жінка орендувала приміщення в Одесі та вирішила влаштувати там незаконні ігорні клуби. До підпільної діяльності вона залучила знайомих, проте всіх спільників викрили правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці незаконної діяльності

У листопаді 2023 року одеситка організувала та керувала незаконним гральним бізнесом. Жінка орендувала низку приміщень в Одесі, облаштувала їх і встановила комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням. Згодом вона залучила трьох знайомих, які стали адміністраторами грального залу. Але саме одеситка збирала виручені за азартні ігри гроші та забезпечувала фінансування злочинної діяльності групи.

Доступ до казино можна було отримати виключно з дозволу адміністратора, а пароль для гри клієнтам надавали за гроші. З метою конспірації у приміщеннях закладів були камери відеоспостереження, а спільники підтримували зв’язок через спеціально придбані "адміністраторські" мобільні телефони.

Що вилучили під час обшуків

Фахівці провели обшуки у гральних залах та місцях проживання підозрюваних. наслідок чого було вилучено понад 70 одиниць комп’ютерної техніки — ноутбуки, монітори, системні блоки, сервери, мобільні телефони, чорнові записи, готівку та банківські картки. Орієнтовна вартість вилученого сягає понад 3 мільйони гривень.



Частина вилученого майна. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує спільникам

Організаторці та трьом учасникам незаконної діяльності повідомили про підозру за фактом організації та функціонування проведення азартних ігор в мережі Інтернет. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 203-2 ККУ та карається штрафом на суму до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Припинення незаконної діяльності на Одещині

Нагадаємо, що два молодих одесити організували схему продажу електронних пристроїв для куріння. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів майно на суму понад 1 мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному бізнесі. Чоловіки намагалися продавати на вулицях міста гранати та тротил.